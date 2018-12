Roma, Batshuayi primo obiettivo per l'attacco: si tratta per il prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma sta continuando a sondare il mercato per trovare un nuovo vice Dzeko in vista della probabile cessione in prestito di Schick. Secondo il Corriere dello Sport, il nome in pole resta quello del belga Michy Batshuayi, attualmente al Valencia ma di proprietà del Chelsea. Il club londinese sarebbe disposto a girarlo nuovamente in prestito a un'altra società e i giallorossi stanno lavorando in silenzio. Particolare da non sottovalutare, il suo passaggio dal Marsiglia ai Blues fu seguito e caldeggiato da un consulente come Franco Baldini, oggi vicinissimo alle vicende romaniste.