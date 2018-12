© foto di Insidefoto/Image Sport

Come riportato da Mercato365, Michy Batshuayi sarebbe pronto ad accettare il prestito alla Roma già nel mercato di gennaio. Nel Valencia il belga non ha convinto, e sembra improbabile un ritorno al Chelsea alla corte di Sarri. L'operazione verrebbe accelerata in caso di partenza, sempre in prestito, di Schick, ma c'è da battere la concorrenza di Monaco e Crystal Palace.