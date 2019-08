Punto Roma sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. I giallorossi cercano un attaccante e non ci sono solo i nomi italiani come Mauro Icardi e Gonzalo Higuain. La Roma è anche su Michy Batshuayi, venticinquenne belga del Chelsea. In uscita c'è Patrik Schick, destinazione a oggi da definire mentre in Germania piace il potenziale promesso sposo del Bayern Monaco, Timo Werker.