© foto di Insidefoto/Image Sport

La Roma si appresta a cambiare in attacco e il preferito del ds Monchi, spiega oggi La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è Michy Batsuhayi del Chelsea. Il belga sta vivendo un'esperienza ad alterne fortune in Spagna dove è in prestito al Valencia. I londinesi, perciò, prendono in considerazione l’idea Roma, nonostante ci siano altri club interessati ad averlo.