Roma batte Milano. Le capitoline mettono la freccia per la Champions

© foto di Federico Gaetano

La sconfitta dell'Inter contro il Torino, così come quella della Roma contro la Fiorentina, ha rimescolato la classifica in ottica Champions League. A sette giornate dal termine l'Inter è virtualmente fuori dalla massima competizione europea con la Lazio che si è presa il quarto posto (terzo a pari con la Roma in realtà) di prepotenza. E nonostante l'impegno probante dell'Europa League non ha alcuna intenzione di rinunciarci, per i nerazzurri rientrare non sarà semplice. Anche se le possibilità esistono eccome. Intanto però la classifica provvisoria premia le romane a discapito delle milanesi. Il Milan sembra oggettivamente troppo lontano, i punti di distacco da Roma e Lazio sono 8, mentre come detto per l'Inter tutto è ancora in gioco. Perché con 21 punti in ballo Milano può ancora sperare di pareggiare i conti nella particolare sfida con la Roma. Classifica parziale a 7 giornate dal termine:

Juventus 81

Napoli 77

Roma 60

Lazio 60

Inter 59

Milan 52