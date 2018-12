© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come anticipato da TMW, la Roma ha detto no all’offerta dell’Arsenal di 32 milioni di euro per Cengiz Ünder (21). Tuttavia l’esterno offensivo turco interessa anche ad altri club europei, che non mollano la presa per il calciatore attualmente a disposizione di mister Eusebio Di Francesco. Su Ünder continua a esserci il forte interesse di Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City e Manchester United.