Sul quotidiano Il Messaggero trova spazio la situazione di Cengiz Under in casa Roma. Il talento turco è al centro del progetto tecnico di Fonseca, ma il suo futuro in giallorosso è ancora tutto da scrivere, sebbene in previsione delle prossime finestre di mercato (e nonostante il rinnovo fino al 2023). Intanto alcuni top club europei hanno già chiesto informazioni, fra questi Bayern Monaco, Tottenham e Arsenal.