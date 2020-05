Roma, Beckham può correre in soccorso di Petrachi: l'Inter Miami vuole Pastore

Javier Pastore è uno dei giocatori che la Roma vuole cedere in vista del prossimo campionato per abbassare il monte ingaggi. Essendo uno dei componenti della rosa che guadagna di più, Petrachi sta cercando una nuova collocazione che però al momento non è così scontata da trovare visto i potenziali costi dell'operazione. Secondo il Corriere dello Sport negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contatti con l'Inter Miami di David Beckham, club che ha tutte le carte in regola per rispondere alle pretese giallorosse ma forse non per rispondere alla voglia dell'argentino di continuare a giocare ad alti livelli.