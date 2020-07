Roma bella d’estate e Fonseca concede due giorni di riposo. Missione Europa League

La Roma si fa bella d’estate. Le quattro vittorie nelle ultime 5 patite e il pareggio con l’Inter hanno rimesso i giallorossi in carreggiata. Nel cambiare il trend negativo post lockdown è stato decisivo il nuovo modulo. Via gli esterni d’attacco, dentro due trequartisti e la difesa a 3. I risultati sono stati buoni fin da subito con almeno sempre due gol a partita e un totale di 15 reti messe a segno e 5 subite in altrettante gare. Solidità maggiore, produttività aumentata e anche alcuni singoli hanno fatto passi in avanti. E’ il caso di Bruno Peres, rientrato da due prestiti fallimentari in Brasile, e ora titolare della fascia destra. Con la Spal ha anche ritrovato il gol dopo tre anni e mezzo di astinenza, la stessa che da un anno abbondante affliggeva Kalinic e che ora sembra sparita con il secondo centro post Covid, il quarto in stagione dalla doppietta di Cagliari in poi.

Adesso l’obiettivo di Fonseca è continuare a rodare la squadra con questo modulo in vista dell’Europa League del sei agosto con il Siviglia, ma non va perso di vista il quinto posto e l’accesso alla prossima Europa League senza passare dai preliminari. Risultato che potrebbe già arrivare il prossimo weekend in caso di vittoria della Roma contro la Fiorentina e di sconfitta o pareggio del Napoli. I giallorossi, però, prima di affrontare la squadra di Iachini, hanno a disposizione due giorni di riposo. Pellegrini già ieri ne ha approfittato per andare a Ponza con la moglie, mentre Zaniolo da Ferrara è andato direttamente a La Spezia. Oggi a Trigoria riprenderanno a lavorare solo gli infortunati (Fazio, Santon e Mirante), mentre domani si aggregheranno tutti gli altri per la rifinitura, nonché unico allenamento in vista della gara di domenica. Fonseca ha voluto premiare i calciatori dopo gli sforzi dell’ultimo mese dandogli la possibilità di ricaricare le pile in vista del finale di stagione che si augura possa arrivare il più tardi possibile perché significherebbe essere andato avanti in Europa League.