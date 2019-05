Roma, Benitez preferisce il Newcastle: accordo vicino con gli inglesi

© foto di Imago/Image Sport

Rafa Benitez vuole solo il Newcastle, ed è disposto ad aspettare ancora qualche giorno per firmare il rinnovo del contratto con il club inglese. A riportarlo è chroniclelive.co.uk, che spiega anche come l'ex tecnico del Napoli abbia gentilmente declinato le proposte di Olympique Marsiglia e Roma. Le parti sono ancora in trattativa e l'accordo potrebbe arrivare nella prossima settimana.