Roma, Bianda: "Grazie al Lens per avermi formato. Ora nuova sfida"

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COLPI UFFICIALI CHE FIOCCANO: ALBIOL-NAPOLI, BERNI-INTER, DICKMANN-SPAL E BIANDA-ROMA. IL MILAN ACCOGLIE HALILOVIC, IL SASSUOLO TIENE BABACAR MA CEDE POLITANO, L'INTER DEVE CAPIRE COSA FARE CON ODGAARD. ACERBI ALLA LAZIO E DIMARCO AL PARMA, MENTRE LA SAMPDORIA SI PRENDE LA GUMINA...
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