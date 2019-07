Roma, Bianda non convocato per il ritiro: vicino il prestito al Nantes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo una stagione in Primavera, William Bianda è pronto a vivere un'esperienza in prestito. Come riportano i colleghi de Il Tempo, diversi club hanno infatti chiesto alla Roma il giovane centrale, ma alla fine a spuntarla è stato il Nantes. Il francese classe 2000, non convocato da Fonseca per il ritiro a Trigoria, proverà dunque ad affermarsi in Ligue 1 per poi fare ritorno in Italia la prossima estate.