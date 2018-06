Roma, Bianda può arrivare: 4 milioni più bonus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver già portato a casa i vari Cristante, Coric, Kluivert, Pastore, Marcano, Mirante, Santon e Zaniolo, ecco che in giallorosso sta per sbarcare anche William Bianda. Dovrebbe costare circa 4 milioni di euro, più uno di bonus. Per il giovane francese del Lens (Under 18 transalpino) è pronto invece un bel quinquennale, scrive La Gazzetta dello Sport.