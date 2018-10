Roma, Bianda via in prestito a gennaio: c'è il Benevento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

William Bianda, difensore centrale acquistato da Monchi nell'ultima sessione di calciomercato, sta giocando attualmente con la Primavera di Alberto De Rossi. Durante la sessione invernale di mercato, come scrive Leggo, dovrebbe andare a farsi le ossa in un campionato più probante come quello della Serie B. Il francese potrebbe finire al Benevento.