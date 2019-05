© foto di Giacomo Falsini

Le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni a proposito di un interessamento da parte della Roma per Marcelo Bielsa, sono state smentite informalmente dalla dirigenza romanista che non pare interessata a prendere in considerazione il consiglio di Baldini, affascinato dall'attuale tecnico del Leeds in Championship. Le idee che restano in piedi sono quelle che portano ai nomi di Sarri e Gasperini, entrambe difficili ma comunque più concrete rispetto all'argentino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.