Roma, bivio Paredes: rinnovo o cessione. La società lo valuta 25 mln di euro

Fonte: La Gazzetta dello Sport

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, Leandro Paredes si trova a un bivio: sarà rinnovo o cessione, non sembrano esserci altre soluzioni per il nazionale argentino. La Roma lo valuta almeno 25 milioni di euro, e qualora qualche club si presentasse a Trigoria con un'offerta simile l'ex Empoli potrebbe salutare il club giallorosso.