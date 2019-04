Roma, blitz in Italia di Baldini: Campos sale nelle preferenze di Pallotta

© foto di Federico Gaetano

Blitz in Italia per definire il futuro della Roma. È quello di Franco Baldini: secondo Il Messaggero, il dirigente della Roma sarebbe arrivato a Firenze per un paio di giorni. Un ritorno che sa di futuro: qualche affare, ma anche incontri con alcuni procuratori. E Campos, attuale ds del Lille, che avanza nelle preferenze di Pallotta proprio grazie al consiglio di Baldini. Ma Petrachi rimane in corsa.