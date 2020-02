vedi letture

Roma, bocca cucita per Fonseca: "Non commento la conferenza stampa di Petrachi"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato anche delle polemiche arrivate dopo la conferenza stampa di Gianluca Petrachi, ds giallorosso. "So che ci saranno molte domande sulla conferenza stampa del mio direttore sportivo. Io sono focalizzato sulla partita, non commento le parole del mio direttore. Adesso non c'è nessun problema, non ci sono divisioni, siamo tutti insieme a lavorare per fare una buona partita domani".