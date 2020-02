© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna in vantaggio all'Olimpico con Riccardo Orsolini al 16'. Bell'azione partita da Barrow sulla sinistra. Il gambiano d'esterno destro mette in mezzo trovando l'esterno offensivo abile ad approfittare di un'incertezza di Smalling e infilare Pau Lopez in uscita. 7° gol in campionato per lui.