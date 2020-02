Roma-Bologna 1-2 al 45'. Il dominio è ospite. Orsolini-Barrow show

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ottimo Bologna conduce all'Olimpico. 2-1 il parziale, meritato dagli uomini di Mihajlovic capaci di tenere sulle corde i giallorossi per lunghi tratti della partita, portandosi due volte in vantaggio.

Si rivede Mkhitaryan dal primo minuto. L'armeno è tornato dopo un mese d'assenza e prende il posto dello squalificato Pellegrini. Confermato Perotti sulla trequarti al posto di Kluivert. Si rivede anche Kolarov sulla corsia sinistra. Nel Bologna torna Tomiyasu sulla destra, in mezzo al posto dello squalificato Poli spazio a Svanberg. Davanti Barrow prende il posto di Sansone.

E il gambiano, sulla sinistra, è un satanasso. Dalla fascia prima pennella un pallone perfetto a centroarea trovando Orsolini bravo ad anticipare Pau Lopez, complice un'incertezza di Smalling: 0-1 al 17'. La Roma fatica a sfondare e si affida sopratutto alle galoppate di Kolarov sulla fascia. In una di queste il serbo riesce a mettere un pallone in mezzo, deviato maldestramente in rete da Denswil. Il pari al 22' non scalfisce per nulla il Bologna che continua a giocare con la stessa intensità, venendo premiato da Barrow, stavolta nel ruolo di bomber: tiro a giro che trova la deviazione di Santon quel tanto che basta per superare il portiere.

Bologna che avrebbe anche l'opportunità di allungare, con Pau Lopez a respingere una conclusione ravvicinata di Palacio. Risultato fin qui che rispecchia non solo quanto visto nei primi 45' ma anche l'attuale stato di forma delle due squadre.