© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna allunga con Musa Barrow al 51'. 3-1 all'Olimpico per i felsinei, protagonisti di una prestazione eccellente. Il gambiano è di gran lunga il migliore in campo e realizza una doppietta. Riceve palla dalla sinistra, punta Mancini e lo supera entrando in area e superando Pau Lopez.