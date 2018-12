Roma, Borussia freddo per il prestito di Weigl ma Monchi non molla

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per il centrocampo della Roma, perso Sanogo, Monchi sta lavorando per Weigl del Borussia Dortmund. Il ds giallorosso lo ha chiesto in prestito per un anno e mezzo, con la possibilità di discuterne l'eventuale riscatto nel 2020. I tedeschi non sembrano intenzionati a trattare su queste basi ma niente è perduto e si lavora per una soluzione alternativa. Gli altri nomi in ballo sono quelli di Samassekou e di Herrera, tra l'altro potenziale prossimo avversario in Champions con il Porto. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.