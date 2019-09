Dopo la rottura di ieri del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, Devid Bouah ha oggi scritto un post sul suo profilo Instagram: "Purtroppo gli esami hanno confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Lacrime e rabbia, questo si prova in certi momenti. È difficile accettare ma bisogna subito ripartire e non abbattersi...mai! Grazie per tutti i messaggi di vicinanza e di affetto, grazie davvero. Tornerò più forte di prima anche per voi".