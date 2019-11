Roma-Brescia, i voti ai tecnici - Fonseca ritrova pezzi, Grosso rimandato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un primo tempo giocato al piccolo trotto, poi la ripresa arrembante, che permette alla Roma di conquistare una vittoria meritata per 3-0. Il Brescia crolla alla prima difficoltà: l'episodio che sblocca il match è un macigno pesantissimo per le Rondinelle, arriva un'altra sconfitta pesante.

PAULO FONSECA 7 - Dopo 45' in cui la sua squadra non era riuscita a scardinare il fortino bresciano, il tecnico portoghese si fa sentire all'intervallo. Quella che rientra in campo è una squadra più decisa e più consapevole dei propri mezzi e della propria qualità. La differenza di potenziale è enorme e i giallorossi sfruttano esperienza, tecnica e forza fisica per avere la meglio sugli avversari e conquistare tre punti importantissimi. A Parma si era vista la peggior Roma stagionale, questa non è ancora la migliore; il rientro dei tanti infortunati, però, fa dormire sonni sereni all'ex mister dello Shakhtar.

FABIO GROSSO 5,5 - L'impressione è che nulla sia cambiato con l'avvento del campione del Mondo 2006 in panchina al posto di Eugenio Corini. Eppure, il Brescia del primo tempo si era lasciato apprezzare per compattezza e qualche buona ripartenza, sfruttata male da Donnarumma. Alla prima difficoltà, al primo episodio negativo, ecco che riemergono limiti e paure: su questo dovrà lavorare il giovane allenatore, nel tentativo di risollevare le sorti di una stagione che, al netto dei problemi recenti (in particolare il caso-Balotelli), sembra destinata a finire male se non si troveranno soluzioni di gioco offensive. L'ultimo posto in classifica è emblematico, la sintesi perfetta del momento.