Roma, Bruno Conti: "Di Francesco ha dato le motivazioni giuste"

© foto di Valeria Bittarelli

Bruno Conti, bandiera storica della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'impresa della Roma in Champions: "Recuperare in questo modo tre reti è stato meraviglioso. Avevamo voglia di recuperare il risultato sapendo di essere una grande squadra".

Cosa è cambiato dall'eliminazione con il Porto della passata stagione a questo exploit? Qual è il segreto di Di Francesco?

"Si vedeva dall'inizio della stagione: sta facendo un grande lavoro, settimana dopo settimana, trasmette il suo credo. La squadra ha attraversato momenti di difficoltà ma ha trovato una grande prestazione. Erano tanti anni che non raggiungevamo la semifinale e anche in campionato stiamo facendo grandi cose. Di Francesco aveva già dimostrato tanto a Sassuolo, qui sta continuando a far bene".

Quanto è stato importante lo stadio?

"Si veniva da una sconfitta inaspettata contro la Fiorentina, ma il pubblico ieri ha incoraggiato la squadra dall'inizio alla fine. Una cornice importante di supporto per i ragazzi".

Di Francesco ieri predicava calma. Ci voleva una persona razionale come lui in una piazza umorale?

"Lui ha il vantaggio di conoscere l'ambiente perché ha giocato a Roma. Conosce le emozioni dell'ingresso in campo all'Olimpico e quanto il pubblico sia esigente. La sua bravura sta nel dare le motivazioni giuste. Poi ha cambiato la tattica in tre giorni e ci ha dato grandi soddisfazioni. Dopo la partita dell'andata, parlando con Totti, dissi che contro quel Barcellona tutto sarebbe stato possibile".

Ti aspettavi il bagno nella fontana di Piazza del Popolo da parte del presidente Pallotta?

"Dopo la sua presentazione si tuffò in piscina davanti a tutti. Noi lo conosciamo, non siamo sorpresi anche se non immaginavo arrivasse a tuffarsi nella fontana".

Ora la rivincita col Liverpool?

"Pensiamo a domenica e al derby. Aspettiamo il sorteggio, ci sarà tempo per concentrarsi sulle semifinali. Il derby? Innanzitutto voglio fare i complimenti a Inzaghi, che sta facendo grandi cose. I ragazzi la affronteranno al meglio, sarà una sfida spettacolare tra due squadre che giocano bene".