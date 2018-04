Roma, Bruno Peres ci crede: "Col Barcellona non è impossibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Peres ha parlato a Globo Esporte soffermandosi anche sulla sfida contro il Barcellona in programma fra pochi minuti: "Non è impossibile. È il Barcellona, è una squadra molto forte, è una delle migliori squadre del mondo. Ma ci sono undici giocatori. Può essere che Messi non stia bene, Suarez non stia bene, Iniesta. Sono stelle. E potrebbe essere che in questi novanta minuti cambiamo le nostre vite e cambiamo la storia di Roma".