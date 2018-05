Roma, Bruno Peres: "CL? Tristi ma se vinciamo potremmo tornarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Peres, terzino della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della partita sul campo del Cagliari: "Dobbiamo pensare solo a noi, anche se hanno fatto un passo falso (la Lazio, ndr). Dobbiamo concentrarci e fare tre punti che ci avvicinerebbero alla Champions. Eliminazione? Siamo stati tristi per non essere passati ma la squadra ha fatto benissimo in campo. Il calcio però non ti regala tempo per pensare o lamentarsi, serve fare bene oggi perché questa partita ci può portare in Champions".