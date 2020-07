Roma, Bruno Peres: "Dobbiamo vincerle tutte per raggiungere la Champions"

vedi letture

Bruno Peres, terzino della Roma, a pochi minuti dalla sfida con l'Udinese, ha parlato ai microfoni di Roma TV:

Che partita sarà?

“Sappiamo che è una partita molto difficile, dobbiamo vincere per continuare a lottare per il nostro obiettivo, dobbiamo essere concentrati come ha detto al mister perché dobbiamo vincere più partite possibili. Siamo concentrati per vincere”.

Il mister ha detto che serve ritmo.

“Certo, abbiamo il ritmo ma quello della partita è diverso. Siamo alla terza partita, oggi saremo più liberi e ogni partita possiamo migliorare e crescere”.

La squadra è serena?

“Sì, siamo concentrati, consapevoli che dobbiamo vincerle tutte per raggiungere la Champions, dobbiamo giocare ogni partita come fosse una finale, come oggi. Dobbiamo prendere sempre i tre punti, stiamo bene e vogliamo fare bene oggi e vincere