Roma, Bruno Peres: "Giocato alla grande. Puniti dalla sfortuna"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il ko di Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League Bruno Peres, laterale della Roma, si è fermato a parlare ai microfoni di RomaTV: “La squadra ha giocato un gran primo tempo. Ci siamo comportati bene contro una squadra forte. Anche dopo il gol abbiamo creato occasioni. Poi ci sono episodi dove serve più fortuna, però ci siamo comportati bene. È finito solo il primo tempo, dobbiamo lavorare e non possiamo lamentarci. Dobbiamo lavorare guardando al futuro. Ascolteremo il mister per la prossima gara e per arrivare al nostro obiettivo. Possiamo batterli al ritorno? Dobbiamo crederci, sappiamo che sono forti ma anche noi abbiamo giocatori che fanno la differenza. Se molliamo ora sarà più facile per loro. Dovremo fare una partita perfetta all'Olimpico che sarà pieno e quindi sarà una gara diversa. Io e Florenzi di nuovo insieme? Da quando siamo tornati da Bologna il mister mi aveva avvertito di farmi trovare pronto. Abbiamo fatto benissimo a destra, sto benissimo con Florenzi. In partite come queste, dove è bello giocare, abbiamo giocato bene. Dobbiamo provare a cambiare tutto nel ritorno”.