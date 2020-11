Roma, Bruno Peres: "In Europa vogliamo arrivare in fondo. La squadra è forte"

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Bruno Peres ha parlato a Sky della sfida al Cluj: "L'Europa League è una motivazione per tutti, chiunque scende in campo deve dare il massimo, 100% per la maglia della Roma".

Dove potete arrivare in questa competizione?

"Credo che la squadra sia forte, sono arrivati tanti giocatori importanti e con esperienza in Europa. Questo per noi è importante, conta tanto e la squadra è pronta per arrivare fino in fondo, che è il nostro obiettivo. Dobbiamo farlo con concentrazione".