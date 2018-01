Roma, Bruno Peres in uscita: partirà per circa 10 milioni

Fonte: Vocegiallorossa.it

Al termine di Roma-Atalanta il DS della Roma ha ribadito la necessità di soldi per poter investire nuovamente sul mercato. Il bisogno di incassare, per poter acquistare, apre alcune ipotesi di trattative in uscita: al momento, come riferito da Il Tempo, Bruno Peres continua a essere il principale candidato in tal senso. Monchi si sta mobilitando e dopo aver parlato con Bernardo Silva, procuratore del brasiliano, si è confrontato con un intermediario italiano. Il direttore sportivo giallorosso è pronto a partire per Lisbona e intavolare la trattativa con il Benfica che vorrebbe in prestito il terzino della Roma. Peres non partirà per meno di 10 milioni di euro e si può lavorare anche per la formula del prestito purché ci sia l’obbligo di riscatto. Rimane attiva in uscita anche l'ipotesi Castan al Cagliari o al Genoa.