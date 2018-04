Roma, Bruno Peres: "Siamo pronti per un altro miracolo, noi ci crediamo"

© foto di Federico Gaetano

Ospite dei microfoni di Sky, il laterale della Roma Bruno Peres parla così della sconfitta patita col Liverpool e di come reagire alla stessa: "Siamo rimasti malissimo per tutto quello è successo, non è andata come aspettavamo ma ora dobbiamo pensare al Chievo e poi alla gara di ritorno. La squadra si è aiutata ma non ci aspettavamo partissero così forte, ma ora li abbiamo visti e sappiamo come giocano, dobbiamo fare di più e siamo pronti per un altro miracolo".

Difesa a tre o a quattro, cambia qualcosa?

"Secondo me il mister è stato criticato perché abbiamo perso, contro il Barcellona era tutto perfetto ma basta una sconfitta per cambiare idea. La squadra è pronta, a prescindere dalla difesa, siamo preparati".

Ma voi ci credete?

"Certo, altrimenti non ha senso allenarsi e dirlo. E' andata così col Barcellona e dobbiamo credere di poterlo fare, pensare di poter essere più forti di loro".

Arriva il Chievo, pensi che dopo la vittoria con la SPAL l'esame sulla concentrazione è superato?

"Tutto dipende da come prepari la partita, non è facile con le piccole dal punto di vista mentrale e della concentrazione, ma dobbiamo essere intelligenti e non mollare nulla, mantenendo il posto in Champions. Siamo avanti e dobbiamo pensare a noi stessi, a vincere tutte le partite".