Roma, Bruno Peres: "Stiamo bene e lo dimostriamo in campo. CSKA? Non lo sottovalutiamo"

vedi letture

Il difensore della Roma Bruno Peres ha parlato a Roma Tv prima della gara contro il CSKA Sofia di questa sera in Europa League: "Abbiamo intrapreso la strada giusta, dobbiamo essere concentrati perché stiamo facendo bene. Lo spogliatoio è sempre stato allegro anche se ci sono stati cambiamenti. Stiamo bene, abbiamo un bel rapporto e lo stiamo dimostrando anche in campo. - continua il brasiliano - Personalmente voglio aiutare la squadra a vincere le partite. Stasera non dobbiamo sottovalutare il CSKA, se molliamo un attimo possiamo prendere gol. Questo è lo sbaglio che non dobbiamo fare. Questi tre punti per noi sono molto importanti per andare avanti nel girone”.