Roma, Bruno Peres: "Vogliamo la Champions, questa sera dobbiamo vincere"

Bruno Peres, terzino della Roma, parla prima del match con il Cagliari che chiude la 36^ giornata del campionato di Serie A. Queste le sue parole a Sky Sport:

Il pareggio della Lazio vi dà ulteriori motivazioni.

"Dobbiamo pensare a fare il nostro, i tre punti sono importanti. Dobbiamo vincere questa gara in qualche modo, siamo concentrati per fare al meglio".

Quanta fiducia vi ha dato questa Champions?

"Sarebbe diventata più fantastica se fossimo stati in finale. È stato importante per tutti quanti, anche per noi, nessuno se l’aspettava. È stato bello, ora dobbiamo arrivare nella Champions del prossimo anno, vogliamo fare di più".