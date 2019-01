Roma, brusca frenata per il rinnovo di Stephan El Shaarawy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è tutto fermo per il rinnovo di contratto di Stephan El Shaarawy, che ha un accordo con i giallorossi in scadenza nel giugno 2020. Le trattative iniziate dal suo fratello-manager qualche tempo fa non hanno infatti avuto seguito e, al momento, non sono previsti altri appuntamenti in agenda. L'italo-egiziano finora ha realizzato cinque gol e due assist in 14 presenze stagionali.