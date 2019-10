Roma, brutte notizie per Cristante e Kalinic: l'esito degli esami

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piove sul bagnato in casa Roma. Con due brevi comunicati, la società giallorossa ha reso noto l'esito degli esami a cui si sono sottoposti Bryan Cristante e Nikola Kalinic. E, specialmente per il centrocampista ex Atalanta, non si tratta di buone notizie.

Questo il comunicato su Cristante: Gli esami strumentali svolti in mattinata hanno evidenziato per Bryan Cristante un distacco del tendine dell’adduttore destro. Nelle prossime ore verrà decisa la terapia che possa garantire il miglior recupero del calciatore.

Questo il comunicato su Kalinic: A seguito del colpo ricevuto durante Sampdoria-Roma, il calciatore croato ha riportato una frattura della testa del perone. Il giocatore ha già iniziato il piano di recupero che non prevede interventi chirurgici.