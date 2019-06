© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come sottolinea quest'oggi Centro Suono Sport, Gianluca Petrachi è sempre più vicino a diventare, anche ufficialmente, il nuovo direttore sportivo giallorosso. Come riportato dall'emittente romana, nel pomeriggio è arrivata la firma del giovane Flavio Bucri con il Torino. Adesso si aspetta solo la firma dell'altro ragazzo, Freddi Greco, per mettere fine alla telenovela riguardante l'ex diesse granata.