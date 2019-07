Roma, buona la prima e 12 reti al Tor Sapienza. Segna anche Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizia a prendere forma la Roma di Paulo Fonseca, che dopo aver corso e faticato sotto il sole della Capitale in questi primi dieci giorni di ritiro ha aperto le mura di Trigoria ai dilettanti del Tor Sapienza per il primo test stagionale. Finisce 12-0 per i giallorossi. Esordio con gol per Spinazzola nel primo tempo, mentre nella ripresa si registrano la tripletta di Antonucci e la doppietta di Florenzi. A segno anche Edin Dzeko, nonostante le voci di mercato continue che lo vedono all’Inter la prossima stagione. Il tecnico portoghese ha cambiato tanto iniziando con una formazione e cambiando poi l’intero undici nella ripresa. Non erano a disposizione del mister: Coric, Zaniolo, Kluiver, Gonalons, Riccardi, Pellegrini e Diawara.

TABELLINO

ROMA 1° TEMPO (4-2-3-1): Pau Lopez; Karsdorp, Santon, Jesus, Spinazzola; Pastore, Nzonzi; Defrel, Spinozzi, Perotti (C); Schick

ROMA 2° TEMPO (4-2-3-1): Olsen; Bouah, Fazio, Capradossi, Kolarov; Bordin, Cristante; Ünder, Antonucci, Florenzi; Džeko.

All. Fonseca.

TOR SAPIENZA (4-3-3):De Angelis; De Nicola, D'Astolfo, Sallusti, Ruggiero; Cannizzo, Della Penna, Marra; Toracchio, Di Giovanni, Montesi

A disposizione: Mattia, Anselmi, Forte, Chiti, Le Rose, Marzulli, panella, Joshua, Ilari, Spatara, Procaccianti, Mancini, Barba, Vendemmia, Taricone, Santori, Bastianelli.

All. Anselmi.

Arbitro: Sig. Colelli di Ostia

Assistenti: Sig. Corsini e Sig. Pancani

Ammoniti: -

Espulsi: -

Marcatori: 10' Perotti Rig. (Roma), 25'-45'+2 Schick (Roma), 43' Spinazzola (Roma), 44' Spinozzi (Roma), 48' Under (Roma), 54'-60'-88' Antonucci (Roma), 57' Dzeko (Roma), 71'-80' Florenzi (Roma)