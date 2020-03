Roma, buone notizie in attesa della svolta

vedi letture

Torna la fiducia in casa Roma, con una compagine che sembra essersi definitivamente sbloccata dopo il periodo di sostanziale flessione che ha coinvolto i ragazzi di Fonseca all’inizio del 2020. La vittoria contro il Cagliari ha regalato anche la buona notizia del ritorno al gol di Kalinic, una vera novità se relazionata al rendimento del croato nei primi mesi della stagione. Il recupero di un attaccante affidabile come vice Dzeko potrebbe rappresentare, se confermata a lungo termine, una carta di importanza capillare per la corsa all’Europa della squadra giallorossa. Intanto Fonseca gongola e si coccola Kluivert: il figlio d’arte sembra essere entrato nel modo corretto per passare da promessa di talento a realtà di livello assoluto. In attesa della nuova proprietà, c’è di che essere soddisfatti.