Roma, c'è il prezzo per Skorupski: sfida fra genovesi e Atalanta

Gennaro Gattuso è stato intervistato da Milan Tv. Ecco le dichiarazioni del tecnico milanista, nei primi giorni di riposo dopo la fine della stagione, riportate da Milannews: "Ci siamo fermati da dieci giorni ma io non mi sono fermato, ho salutato la mia famiglia in Calabria. È stata...

Cagliari, l'ex Olbia Mereu nome caldo per le giovanili

Italia femminile, iniziato oggi il raduno in vista del Portogallo

Francia-Italia, transalpini in vantaggio con Umtiti: male la difesa azzurra

Borriello tifa il nuovo Vicenza: “Vi vogliamo in A”

Ponciroli: "Italia, segnali positivi. Balotelli non corre"

Durante: "No al protezionismo. Italia '90, quanti errori"

Milan, stretta finale per l'acquisto del Brescia femminile

Amichevoli Nazionali, le partite in programma

La Roma vuole circa 10 milioni di euro per Lukasz Skorupski. Il portiere polacco piace, e molto, alle due genovesi, con la Sampdoria che lo vorrebbe per sostituire Viviano, mentre il Genoa ha bisogno di un titolare. Possibile anche un inserimento dell'Atalanta.

Va al PSG in uno scambio con Neymar

