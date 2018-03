Roma, c'è l'accordo col Malmoe per il portiere Johansson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky, la Roma ha trovato l'accordo con il Malmoe per il portiere classe '98 Marko Johansson: due milioni di euro più 1.5 di bonus per il club svedese. Manca l'intesa, col portiere, che dopo la stagione in prestito al Trelleborg, vuole giocare titolare. Su di lui c'è anche il Red Bull Lipsia, pronto a offrirgli la numero 1 dopo la cessione di Gulacsi.