Roma, c'è l'input di vendere. Forse anche Florenzi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci sarà un sacrificato eccellente per la Roma del prossimo futuro, ma non uno di più. Sotto la lente di ingrandimento c'è Strootman, ma non solo. Perché è Alessandro Florenzi - come spiega Il Messaggero - a rischiare la cessione, con una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Su di lui c'è l'interesse della Juventus.