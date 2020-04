Roma, c'è anche Papastathopoulos tra i potenziali sostituti di Smalling

La Roma si interroga su un futuro senza Smalling visto che la conferma dell'inglese è sempre più complicata. I nomi sul taccuino di Petrachi vengono tutti dalla Premier e sono difensori che piacciono molto anche al tecnico Fonseca. Il primo è quello di Vertonghen, che lascerà il Tottenham a parametro zero quando terminerà la stagione. Poi c'è il vecchio pallino Lovren, in scadenza nel 2021 col Liverpool come un altro obiettivo sensibile come Papastathopoulos dell'Arsenal. Tre nomi di esperienza che potrebbero lasciare l'Inghilterra nel corso delle prossime settimane. In alternativa ci sono anche Marcus Rojo, che andrà in scadenza col Man United e Klostermann del Lipsia che però costa decisamente di più dei nomi fatti in precedenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.