Roma, c'è ancora distanza col Lipsia per Schick. I giallorossi chiedono almeno 25 milioni

Si lavora alla cessione di Patrick Schick in casa Roma. Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto della situazione, sottolineando come l'offerta masima pervenuta sul tavolo dei giallorossi è di 20 milioni, ben lontana dalla cifra pattuita inizialmente di 28 milioni più 1 di bonus e 500 mila euro per i 10 gol segnati in Bundesliga. Condizioni che il club tedesco avrebbe potuto esercitare entro il 15 giugno. La valutazione fatta dalla Roma è di almeno 25 milioni.