Roma, c'è già il sì di Torreira. L'uruguaiano vuole tornare in Italia ad ogni costo

Il Romanista di oggi evidenzia come Lucas Torreira abbia già speso il suo sì nei confronti della Roma, ansioso com'è di tornare in Italia e calcare i campi della Serie A. La Roma lavora ad un colpo per il centrocampista e la voglia dell'uruguaiano di lasciare l'Arsenal gioca in favore dei giallorossi, che possono offrire ai Gunners il cartellino di Diawara per ammorbidire la richiesta riguardante il cartellino.