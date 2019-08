© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Roma ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per riportare Nikola Kalinic in Italia in prestito con diritto di riscatto. Adesso i giallorossi devono fargli spazio cedendo Patrik Schick. Domani è previsto un incontro con l'agente del calciatore ceco per trovare l'intesa per la cessione al RB Lipsia.