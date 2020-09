Roma, c'è la Juve alla prima in casa dei Friedkin ma resta il dubbio Dzeko

vedi letture

Neanche il miglior romanziere avrebbe potuto tracciare un cammino simile per la nuova Roma di Dan Friedkin. Esordio in casa (senza pubblico) alla seconda giornata contro la Juventus nel giorno del compleanno della bandiera più importante della storia del club. Chissà, infatti, se entro il 27 settembre il presidente texano e Francesco Totti saranno riusciti a prendersi quel caffè che potrebbe riavvicinare l’ex dieci al sua vecchia squadra, di sicuro è nella volontà della nuova proprietà riportare i suoi due simboli (Totti e De Rossi) nella Roma che verrà. Intanto Fonseca deve fare i conti con una rosa alla quale mancano ancora diversi elementi quando restano appena 18 giorni allo start del campionato. Il 20 di questo è in programma la prima partita della seconda era americana e avverrà con la trasferta al Bentegodi contro il Verona, proprio come nella stagione 2015-16.

Cinque anni fa i giallorossi non andarono oltre l’1-1, ma subito dopo riuscirono a vincere contro la Juventus con la prima rete di Dzeko davanti al suo nuovo pubblico. Il sorteggio di ieri ha tracciato esattamente lo stesso inizio per Fonseca che spera non solo di replicare il successo contro i bianconeri, ma anche di avere il nove giallorosso nella propria formazione piuttosto che in quella avversaria. L’interesse della squadra di Pirlo è reale anche se nelle ultime ore la Juventus avrebbe virato più verso Suarez del Barcellona. La permanenza del bosniaco, però, è tutt’altro che certa. Anche l’Inter, dopo Kolarov, ha messo nel mirino Dzeko e non è un segreto che piaccia a Conte visto che il tecnico salentino lo avrebbe portato volentieri ad Appiano anche la scorsa estate. La Roma, a differenza di un anno fa, se il calciatore vorrà andar via, non farà resistenza. L'alternativa, d'altronde, è già pronta e si chiama Milik.