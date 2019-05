Roma, c'è Mihajlovic per la panchina: lui il preferito di Petrachi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic tenta la Roma. Il nome nuovo per la panchina giallorossa è quello del tecnico serbo e l'idea sta prendendo corpo nelle ultime ore: la tentazione è forte, sia da una parte che dall'altra e alla fine potrebbe essere proprio lui l'allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri.

Passato alla Lazio - I trascorsi di Mihajlovic in biancoceleste non sono un problema per i diretti interessati, anche perché prima di giocare per la Lazio aveva vestito la maglia giallorossa, e secondo quanto riportato da Sky Sport il profilo del serbo è considerato quello con le caratteristiche migliori per allenare la Roma.

Petrachi uomo chiave - Il neo direttore sportivo giallorosso sta caldeggiando questa ipotesi, visto che tra i due c'è un grande rapporto fin dai tempi in cui l'allenatore sedeva sulla panchina granata. Al momento dunque Mihajlovic sembra essere la prima scelta, anche se restano in piedi le candidature di Giampaolo e De Zerbi.