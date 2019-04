© foto di Federico Gaetano

Queste le parole di Antonio Mirante, portiere della Roma, a Roma TV a pochi minuti dalla gara contro la Fiorentina. "Quanto può contare la mia esperienza? Al di là dell'esperienza, credo che oggi possa servire un po' di tutto per ritrovare i tre punti che ci servono. Cosa serve in una partita come questa? Lavorare di squadra, ritrovare la compattezza che una grande squadra deve avere e su queste basi andare avanti e cercare di vincere la partita. Voglia di riscatto dopo la partita di Coppa Italia? Sì, ma c'è voglia di riscatto soprattutto per l'ultimo periodo".