Roma, c'è Saliba per la difesa. Sempre aperta la pista Alderweireld

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è anche la Roma sulle tracce di William Saliba, 18enne centrale franco-camerunese del Saint-Etienne. La concorrenza non manca, visto che sul giocatore ci sono anche Arsenal e Wolverhampton. Resta sempre aperta la pista che porta a Toby Alderweireld, difensore 30enne del Tottenham. Quest’ultimo, però, non costa meno di 20 milioni e ha un ingaggio da oltre milioni di euro. Il belga potrebbe rientrare in un’eventuale trattativa con gli Spurs per Nicolò Zaniolo.